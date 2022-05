Calciomercato Juventus, annuncio bomba a Sky. Arriva a zero per rinforzare lo scacchiere di Allegri, le ultime.

Abbiamo spesso sottolineato l’importanza e la grande diffusione in questi ultimi anni di diversi ingaggi a costo zero, che hanno recentemente contraddistinto il modus operandi di plurime società italiane e non solo, Juventus compresa.

I bianconeri hanno ingaggiato Ramsey e Rabiot, distinguendosi per due approdi rivelatisi meno funzionali del previsto ma inizialmente caratterizzati da grande entusiasmo e aspettative, complici le reminiscenze di quelli che erano stati gli arrivi in passato di Pirlo o Pogba alle stesse condizioni.

In attesa di novità per alcuni rinnovi, a Torino corrono il rischio di perdere diversi elementi a parametro zero, non solo Dybala. La Joya non rinnoverà mentre alcune novità sono attese e sperate per gli altri giocatori in scadenza il prossimo giugno.

Calciomercato Juventus, concorrenza in Serie A e non solo per Lingard

Sul fronte ingaggi, frattanto, Cherubini e colleghi stanno monitorando plurime situazioni, diverse delle quali interessano proprio diversi profili che potrebbero arrivare senza esborso alcuno di denaro nelle casse di società altrui.

In particolar modo, riferiamo quanto annunciato da Sky Sport UK, a detta del quale ci sarebbe anche la Juventus sulle tracce di Jessie Lingard. Da sempre elemento importante del Manchester United, il classe 92 andrà in scadenza fra poco più di un mese e intriga Allegri e la società bianconera.

Su di lui anche Milan, PSG, Newcastle e Milan.