Calciomercato Juventus, ultime partite in bianconero | Tris di opzioni sul piatto

Calciomercato Juventus, ultime partite in bianconero. Poi verrà presa una decisione sul futuro. Sono tre le opzioni al momento sul piatto

Ultime quattro partite in bianconero. Tre in campionato più la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro l’Inter all’Olimpico di Roma, quando Giorgio Chiellini spera ovviamente di alzare un ulteriore trofeo prima di salutare. Ormai per il capitano tutti i dubbi sono stati sciolti, sarà addio alla fine della stagione anticipando così di un anno. Il rinnovo, la passata estate, era stato fatto anche in vista del Mondiale in Qatar. Ma la Nazionale azzurra non s’è qualificata, e allora le cose sono cambiate.

Non conosce ancora il proprio futuro. Non ha deciso che fare da grande Chiellini. Ma secondo TuttoSport sono tre le opzioni sul piatto per il difensore bianconero. Una situazione che sarà chiara solamente alla fine ufficiale della stagione. Anche se il cerchio ovviamente è ristretto.

Calciomercato Juventus, le opzioni di Chiellini

Tre strade, prima di un ritorno ovviamente alla Continassa non più con i tacchetti ai piedi ma in giacca e cravatta. Perché quello con Chiellini non è un addio ma solamente un arrivederci. Anche in breve tempo forse. Intanto, una delle idee che c’è sul piatto è quella di continuare per un’altra stagione in un campionato sicuramente meno impegnativo, con quella Mls sullo sfondo che potrebbe garantirgli anche un’esperienza di vita importante.

Poi c’è lo studio, quello che ha sempre contraddistinto Chiellini nel corso della sua carriera da giocatore. Un anno fuori – perché poi gira e rigira l’idea è quella di andare via dall’Italia per un poco – per migliorare in quello che è il suo campo e tornare a Torino con un bagaglio culturale diverso. Infine, mettersi immediatamente dietro la scrivania e partire da dirigente dal basso, facendo la gavetta. Ma la sensazione è che questa sia davvero l’ultima delle ipotesi.