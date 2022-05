Calciomercato Juventus, il post Dybala lo “porta” McKennie

Calciomercato Juventus, il centrocampista statunitense potrebbe essere “decisivo” nella trattativa per arrivare al calciatore.

Dal prossimo luglio Paulo Dybala non vestirà più la maglia della Juventus. Dopo sette intense stagioni le strade della Vecchia Signora e quelle del talentuoso trequartista argentino si divideranno definitivamente. La decisione, dolorosa, è stata maturata negli ultimi mesi dalla società, una volta preso atto dell’impossibilità di giungere ad un accordo con l’agente del calciatore.

Su Dybala, a quanto pare, si sarebbe subito fiondata l’Inter, che in questi giorni sta provando ad intensificare i rapporti con il suo procuratore al fine di capire la fattibilità dell’operazione. Un addio, quello della “Joya”, che non può non coinvolgere emotivamente gran parte degli aficionados bianconeri. Che adesso aspettano di sapere che raccoglierà la sua eredità. Chi sarà il suo sostituto. Nelle scorse settimane, a tal proposito, si sono fatti diversi nomi: uno su tutti, quello di Nicolò Zaniolo, appena approdato in finale di Conference League con la sua Roma. La pista che posta al giovane attaccante giallorosso, però, si è raffreddata, anche per le elevate richieste del club capitolino.

Calciomercato Juventus, idea Pulisic per l’attacco

Per sostituire Dybala la Juventus avrebbe rivolto lo sguardo verso l’Inghilterra, come riporta il Daily Express. Piace molto Christian Pulisic, che in estate potrebbe lasciare il Chelsea in seguito ad una sorta di “mini-rivoluzione” che riguarderà la società dopo le pesanti sanzioni comminate all’ormai ex patron Abramovich e l’imminente cambio di proprietà. Tra l’altro, il nazionale statunitense non ha il posto assicurato a Londra: anche quest’anno il suo allenatore Tuchel lo ha utilizzato spesso dalla panchina. Uno dei suoi “sponsor” che potrebbe facilitare il suo approdo a Torino è il bianconero Weston McKennie, insieme a lui colonna portante della selezione Usa.