Genoa-Juventus probabili formazioni | Le decisioni di Allegri

La Juventus scende in campo questa sera in campionato per affrontare il Genoa. Fischio d’inizio fissato per le ore 21 di venerdì 6 maggio.

Ci avviciniamo ormai alla conclusione del campionato con la Juve che ha già centrato il suo obiettivo minimo, ovvero conquistare un piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League. Torneo che garantisce una vetrina importante a livello internazione e introiti economici fondamentali. All’orizzonte c’è la finale di Coppa Italia con l’Inter e dunque bisognerà tenere alta la concentrazione.

L’avversario è infatti un Genoa che ha assolutamente bisogno di vincere per tenere viva la speranza di salvezza. La vittoria di ieri della Salernitana sul Venezia complica il cammino dei rossoblu, chiamati ad una grande partita. Ma la Juve non può fare sconti.

Nella Juventus non è da escludere che Allegri possa decidere di far riposare qualche giocatore in vista proprio della finale di Coppa Italia. Anche se va detto che il tecnico ha ancora una lista lunga di assenti e specie in alcune zone del campo non ci sono tante alternative. In difesa dovrebbe esserci spazio per il recuperato De Sciglio, al centro Rugani potrebbe in extremis strappare una maglia da titolare. Mentre in mediana conferma per Miretti. In attacco Vlahovic dovrebbe comunque partire dall’inizio così come Dybala e Bernardeschi.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

GENOA (4-4-2): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Amiri, Sturaro, Badelj, Portanova; Destro, Ekuban.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Miretti; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.