Calciomercato, ciao ciao Juventus: “addio” al regista | Scambio da sogno

Calciomercato, ciao Juventus: il regista è sempre più lontano da Massimiliano Allegri. Scambio da sogno in Premier League

In tutti i modi il Manchester City sta cercando di togliere ad Allegri quello che è realmente il sogno del tecnico bianconero per la prossima stagione. Quel regista che tanto serve alla squadra bianconera e che il tecnico livornese avrebbe individuato, soprattutto perché non ci sono al momento ancora delle certezze su quale potrebbe essere il futuro. Ma Guardiola insiste, come detto, e dopo Pogba ha nel mirino, questo da diverso tempo a dire il vero, anche un altro centrocampista che la Juve ha messo nei propri radar.

Secondo le informazioni riportate da fichajes.net, si starebbe valutando uno scambio da sogno tra il Barcellona e i Citizens. Sul piatto, per quanto riguarda i catalani, c’è il cartellino dell’olandese De Jong. Sono due invece i nomi che il City potrebbe mettere a disposizione del Barcellona per cercare di chiudere un affare che avrebbe davvero del clamoroso.

Calciomercato, scambio da sogno

Secondo il portale spagnolo infatti, Bernardo Silva e Aymeric Laporte, potrebbero essere due elementi che fanno al caso di Xavi. Il centrocampista e il difensore andrebbero infatti a rinforzare due zone del campo dove il tecnico ha delle evidenti necessità per il prossimo anno. Una situazione quindi che potrebbe sbloccare l’affare tagliando fuori in maniera definitiva Cherubini, che in queste ultime settimane ha cercato in tutti i modi quali poteva essere le chiavi di una trattativa comunque apparsa difficile sin dall’inizio.

Insomma, per De Jong la strada è davvero complicata e forse è giunta l’ora, per la società bianconera, di pensare a quelli che sono altri obiettivi da raggiungere. Anche perché e su questo non ci piove minimamente, in mezzo al campo un innesto serve, eccome.