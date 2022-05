Calciomercato Juventus, Allegri ci dà un taglio | Incontro per il nuovo Dybala

Calciomercato Juventus, il giovane attaccante resta una delle prime scelte in attacco per i bianconeri, pronti ad affondare il colpo.

La prestazione generale offerta ieri a Genova ha dimostrato per l’ennesima volta di quanto la Juventus abbia bisogno di innesti di qualità per tornare a fare la voce grossa. Non si sa ancora se in estate sarà avverrà la tanto attesa rivoluzione, ma certamente serviranno giocatori di un certo calibro sia a centrocampo che in attacco. Non si scappa. E uno dei nodi da sciogliere è il sostituto di Paulo Dybala, che a fine anno saluterà Torino.

Indispensabile trovare qualcuno che garantisca quanto meno lo stesso apporto qualitativo del fantasista argentino. Federico Cherubini, direttore sportivo bianconero, sembrerebbe avere le idee chiare a riguardo. Nonostante non sia ancora trapelato il nome forte su cui sta puntando il dirigente della Juventus, l’investimento sarà sicuramente importante. Si parla tanto di Zaniolo oppure di Di Maria, ma quello in assoluto più gettonato, al momento, è Giacomo Raspadori del Sassuolo. Sì, il giovane attaccante neroverde che quest’anno si è definitivamente messo in luce in Emilia, godendo della fiducia del suo allenatore Dionisi.

Calciomercato Juventus, “presto un incontro con il Sassuolo per Raspadori”

Raspadori è un profilo che fa al caso della Juventus ma il Sassuolo non è disposto a cederlo per meno di trenta milioni. Una cifra che finirebbe per condizionare il mercato bianconero, che non potrà limitarsi all’acquisto del talentino di proprietà del club emiliano. Che non vuole assolutamente scendere sotto quella soglia, a costo di trattenerlo un altro anno in Emilia. Come ha ribadito più volte l’amministratore delegato Carnevali, Raspadori andrà via solamente se verranno ritenute congrue le offerte pervenute.

L’attaccante resta però una delle prime scelte per rafforzare il reparto avanzato e lo confermano anche le parole del giornalista Romeo Agresti, intervenuto pochi minuti fa a Juventibus: “Non c’è un incontro già fissato ma penso che Juventus e Sassuolo si incontreranno – ha detto – Raspadori è un nome da attenzionare per la Juventus”.