Calciomercato Juventus, Allegri lo ha silurato | Il tesoretto che sblocca il super colpo

Calciomercato Juventus, l’allenatore bianconero avrebbe dato il via libera alla cessione dopo l’ennesima prova non entusiasmante.

La Juventus si appresta a terminare una stagione caratterizzata da poche luci e molte ombre. E, di conseguenza, queste ultime partite serviranno a capire chi potrà continuare a far parte del progetto e chi invece sarà ceduto senza troppi rimpianti. Le indicazioni, ovviamente, le fornirà il campo. Qualche riscontro Massimiliano Allegri l’ha avuto anche durante la gara di ieri sera contro il Genoa. Una gara in cui i bianconeri hanno palesato i soliti limiti, al di là del risultato, ininfluente alla luce della situazione di classifica.

A Marassi il centrocampista brasiliano Arthur ha avuto la possibilità di cominciare dall’inizio ma la sua prestazione è stata tutt’altro che convincente. Eccellente nella protezione della palla, l’ex regista del Barcellona fatica tuttavia ad incidere e non sembra essere quel tipo di giocatore capace di regalare quel guizzo fondamentale per una mediana povera di qualità.

Calciomercato Juventus, tre club si tuffano su Arthur

La sua permanenza a Torino non è assolutamente scontata. Arthur resta fortemente in bilico e potrebbe essere uno di quelli che a fine stagione lasceranno la Juventus. Come riporta su Twitter la pagina Enganche, sulle tracce del nazionale verdeoro ci sono due club inglesi, l’Arsenal e il Tottenham, e il Psg. La società bianconera però lo lascerà partire solamente a fronte di un’offerta congrua. In sostanza, non lo svaluterà pur di privarsene a tutti i costi. La sua eventuale cessione, ricordiamolo, potrebbe essere propedeutica al raggiungimento di obiettivi di mercato, quali Jorginho o Milinkovic-Savic.