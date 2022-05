Calciomercato Juventus, il colosso di Premier League fa sul serio. 41 milioni sul piatto da parte del Chelsea e Serie A tramortita.

Dopo essere stato venduto in queste ore per ben 5 miliardi di euro, la società londinese pensa già a come rinforzarsi in vista del prossimo campionato, al fine di continuare nel migliore dei modi l’era Abramovic.

Anche il Chelsea, come plurimi club di Serie A e non solo, Juventus compresa, dovrà nei prossimi mesi operare sul mercato e plasmare una rosa che vivrà sicuramente diversi addii, alcuni dei quali previsti da tempo.

Tra questi c’è sicuramente quello di Antonio Rudiger, in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno e ormai promessosi al Real Madrid. Seguito anche dalla Juventus e tante altre nobili realtà europee, l’ex Roma ha alla fine preso la sua decisione, costringendo di fatto la Vecchia Signora e gli altri club interessati a lui a trovare un’alternativa.

Calciomercato Juventus, 41 milioni di euro per Bremer: il Chelsea anticipa tutti

Il tedesco figura sicuramente tra i profili maggiormente attenzionati negli ultimi mesi ma, tornando alla nostra Serie A, c’è un altro difensore destinato a finire al centro di rumors e trattative nelle prossime settimane.

Ci riferiamo a Gleison Bremer, protagonista di una stagione grandiosa al Torino e ormai pronto al grande salto. Voluto anche da Allegri e dall’Inter, il brasiliano è però molto vicino al Chelsea. Secondo la penna di Fichajes.net e Calcioinpillole, Ekrem Konur, i Blues avrebbero recapitato un’offerta di 35 milioni di sterline a Cairo. Difficile che quest’ultimo vi rinunci.