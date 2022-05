Calciomercato Juventus, accordo totale con Dybala: 24 milioni

Calciomercato Juventus, Dybala ha sciolto le riserve: ecco quale sarà il prossimo club nel quale militerà la Joya.

Contro il Genoa, ha dato la sensazione di essere per larghi tratti l’unica luce di un deserto in termini di qualità a tratti deplorevole. Paulo Dybala in questo finale di stagione sta provando a caricarsi la squadra sulle spalle, e pur non al top della condizione, i due goal contro Genoa e Sassuolo testimoniano come la “Joya” sappia ancora trovare il modo per rendersi pericoloso in zona offensiva.

Del resto, la qualità e il talento non sono mai state in discussione; il motivo per il quale la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza alla Joya è da ricercare, semmai, nei tanti infortuni che nell’ultimo triennio ne hanno frenato considerevolmente l’ascesa. Ragion per cui, dopo sette anni, la storia d’amore con la “Vecchia Signora” terminerà, con “U Picciriddu” che da tempo si sta guardando intorno, alla ricerca di una soluzione intrigante e di un progetto stimolante. Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, l’ex Palermo avrebbe già deciso in quale squadra militare.

Calciomercato Juventus-Dybala-Inter: la svolta | Quadriennale sul piatto

Come evidenziato da todofichajes.com, salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di Dybala sarà all’Inter: i nerazzurri, infatti, avrebbero stracciato la concorrenza mettendo sul piatto un quadriennale a circa 6 milioni di euro a stagione. Offerta con la quale Marotta ha compiuto uno scatto a questo punto decisivo nella corsa alla Joya, beffando i diversi club che in Liga e in Premier League stavano attenzionando la situazione. L’Atletico Madrid, in primis, aveva effettuato dei sondaggi esplorativi, ma senza affondare il colpo; Dybala è stato poi accostato – senza troppa convinzione – anche a Newcastle, Arsenal e City, ma sembrerebbe essere l’Inter la futura destinazione dell’asso argentino.