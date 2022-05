Non appena si concluderà la stagione calcistica sul campo i tifosi inizieranno a concentrarsi sul prossimo calciomercato della Juventus.

In estate i supporters della squadra di Allegri si attendono grandi novità nell’organico bianconero. C’è la necessità di rinforzare di fatto tutti i reparti, con almeno uno-due innesti per ogni zona del campo. La priorità al momento sembra però riguardare l’attacco. Dybala infatti si avvicina alla scadenza del suo contratto e la Juventus dovrà trovare in fretta il suo erede. Serve un grande campione che faccia la differenza e che abbia le caratteristiche giuste per essere il partner di Vlahovic.

Rimane poi da capire quale sarà la decisione anche su altre pedine attualmente in squadra. Bernardeschi si avvicina alla fine del suo contratto, il futuro di Morata continua a rimanere in bilico visto il prezzo alto per il suo riscatto. Potrebbe tornare in discussione anche il futuro di Moise Kean, ieri sera protagonista in negativo contro il Genoa.

Calciomercato Juventus, tifosi delusi dalle prestazioni di Kean

L’attaccante ha avuto una chance da titolare contro i rossoblu, ma nel corso della partita non è riuscito a incidere, anzi ha fallito alcune palle gol. Sui social si parla soprattutto del suo ultimo errore, quello commesso in pieno recupero, quando praticamente a porta vuota ha calciato fuori. Un errore incredibile, che avrebbe potuto regalare la vittoria alla Juve, poi piegata invece dal gol di Criscito su rigore.

#Kean sbaglia un goal con 7,32metri di porta spalancata #desciglio completa l’opera facendo un’entrata scellerata che ci costa la partita, meno male che questa stagione è finita. #GenoaJuventus — 𝓛𝓪𝓭𝔂 𝓣𝓮𝓻𝓶𝓲𝓷𝓪𝓽𝓸𝓻73🤍🖤 (@Termy73) May 6, 2022

Cosa mi tocca vedere. Gli errori di #Kean e #DeSciglio sono repertorio di un giocatore dilettante. Che vergogna. Buttati 3 punti in modo indegno. #GenoaJuventus — MaxG (@Gimax38) May 6, 2022

Sui social tante sono le critiche rivolte al giocatore azzurro, così come tanti sono i tifosi che si chiedono se sia davvero giusto puntare su di lui per il futuro.