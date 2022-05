Il prossimo calciomercato vedrà la Juventus molto impegnata per cercare nuove pedine per il progetto calcistico di Massimiliano Allegri.

Ci sarà bisogno di acquisti in tutte le zone del campo, anche se in questo momento la priorità sembra riguardare l’attacco. Il reparto infatti perderà una pedina preziosa come Paulo Dybala, destinato a lasciare la Juventus per la scadenza del suo contratto. Che non sarà rinnovato: l’argentino sarà dunque libero di accasarsi altrove a parametro zero.

I bianconeri devono valutare le possibili alternative sul mercato e scegliere il giocatore che per caratteristiche ben si abbinerebbe a Dusan Vlahovic. La linea verde scelta dal club fa pensare che il nuovo acquisto sarà un elemento giovane, con tanti anni di carriera davanti, ma già di spessore internazionale. Indizi che spingono verso l’opzione Niccolò Zaniolo. Ma bisogna tenere gli occhi aperti perché la concorrenza non manca.

Calciomercato Juventus, su Zaniolo ora c’è anche il Milan

Come ha rivelato “Todo Fichajes” infatti anche il Milan si sarebbe inserito nella corsa per arrivare al numero 22 della squadra di Mourinho. I rossoneri di Pioli infatti dovranno affrontare la prossima Champions League e dunque hanno bisogno di innesti di spessore, specie in avanti. Per questo motivo si sarebbero interessati ad un Zaniolo che rimane sì un punto fermo per il suo allenatore, ma non ha ancora rinnovato il suo contratto. Ed è per questo motivo che la Roma non esclude del tutto la possibilità di cederlo. Certo è che per farlo non chiederà una somma inferiore ai 60 milioni di euro. Una cifra decisamente alta. Chi vuole Zaniolo, Juve compresa, sa benissimo però che è un calciatore sul quale si dovrà fare un investimento economico importante per averlo in squadra.