Il calciomercato della Juventus vede la dirigenza bianconera già proiettata al futuro. Come si rinforzerà la squadra di mister Allegri?

Il tecnico livornese ha la necessità di accogliere nella prossima estate dei volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo. Elementi in grado di elevare il tasso tecnico dei bianconeri e renderli sempre più competitivi sia in Italia che in Europa.

La volontà del club è quella di trovare dei volti nuovi in mezzo al campo giovani, con tanti anni di carriera davanti, in grado di diventare delle colonne della squadra bianconera nel presente e nel futuro. Tuttavia alla Juventus servono anche giocatori d’esperienza e di spessore internazionale. Ed è per questo motivo che a quanto pare i bianconeri stanno per chiudere un importante accordo con Nemanja Matic del Manchester United.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: c’è l’accordo con Matic

Il centrocampista ha confermato due settimane fa che non avrebbe prolungato l’accordo con lo United e anzi è intenzionato a lasciare il club inglese già durante la prossima estate. E lo farà a titolo gratuito dopo aver trovato l’accordo con la sua attuale società. Una decisione che ovviamente ha fatto crescere l’interesse di altri club nei suoi confronti, anche quello della Juventus che viene indicata dal “Daily Star” come grande favorita. Anzi avrebbe già di fatto trovato un accordo con il serbo. Che rinuncerà a 12 mesi di stipendio dei Red Devils (ovvero più di 6 milioni di sterline) ma che è pronto a sottoscrivere un nuovo accordo con la Juventus ricevendo subito un totale di 10 milioni di sterline, circa 90.000 alla settimana. Sarebbe un colpo importante, un uomo d’esperienza per mister Allegri in mezzo al campo.