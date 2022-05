Tanti nomi caldi in questo periodo dell’anno in vista del prossimo calciomercato estivo della Juventus. Chi arriverà in bianconero?

I tifosi aspettano con ansia le novità che per forza di cose arriveranno nella rosa di mister Allegri. L’allenatore vuole chiudere in bellezza questa stagione, conquistando la Coppa Italia. Ma nel frattempo ha senz’altro già espresso le sue richieste alla dirigenza, che ora dovrà fare di tutto per accontentarle. Dalla difesa all’attacco, non c’è zone del campo che non necessiti di volti nuovi. Tanto lavoro da fare dunque per Cherubini e il suo staff.

Anche a centrocampo è previsto l’innesto di pedine di qualità che possano far decollare il gioco dei bianconeri. Serve un elemento che possa garantire un numero cospicuo di reti ma anche un uomo d’ordine, un playmaker che sia un punto di riferimento per i compagni, un elemento con il quale mettere in cassaforte il pallone. Sono già tanti i nomi accostati ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, contatti con l’entourage di Paredes

Proprio ieri in una intervista il calciatore argentino ha rivelato che il suo sogno sarebbe quello di giocare con la maglia del Real Madrid. Ma le merengues a centrocampo sono coperti o in ogni caso cercano giocatori con altre caratteristiche. Ecco perché potrebbe riprendere presto quota la pista che porterebbe Paredes alla Juventus. Come ha rivelato infatti il giornalista Stefano Agresti a Juventibus, nelle scorse settimane la dirigenza bianconera ha preso contatti con l’entourage del regista ex Roma. Paredes rimane un calciatore in uscita dal Psg e dunque l’assalto della Juve potrebbe andare a buon fine, accontentando dunque le richieste del suo allenatore che in mezzo al campo chiede un elemento che sappia dettare i tempi della manovra.