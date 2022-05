Calciomercato Juventus, accordo con Matic: ribaltone immediato

Calciomercato Juventus, adesso ci sarebbe il verdetto sul futuro. Decisione finale sul centrocampista in uscita dall’estero.

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre alla caccia di possibili rinforzi in mediana. Si è parlato di diversi profili in uscita dall’estero, le cosiddette occasioni da poter sfruttare. Da diverso tempo si è parlato di Matic in uscita dal Manchester United. L’ex Chelsea era stato avvicinato ai bianconeri e adesso ci sarebbe il verdetto.

Secondo infatti le indiscrezioni che avrebbero avvicinato l’ex Chelsea ai bianconeri, il giornalista ‘Nicolò Schira’ smentisce la possibilità di un acquisto del centrocampista. La Juventus, infatti, avrebbe altri obiettivi.

Calciomercato Juventus, Matic non è tra gli obiettivi dei bianconeri

Matic non sarebbe nei piani della dirigenza. Il centrocampista in uscita dal Manchester United non sarebbe una priorità per i bianconeri, così annuncia il giornalista Schira con un tweet sul suo profilo Twitter. Di conseguenza la società bianconera andrà su altri obiettivi in mediana. Ci sono diversi nomi dall’estero e, adesso, sempre dal Manchester United potrebbe sbloccarsi anche l’affare più voluto dai tifosi.

Pogba non ha ancora deciso la sua prossima squadra e potrebbe essere un duello ai vertici tra Psg e Juventus. Il polpo dovrà, però, necessariamente ridimensionare il suo stipendio perché nessuno intenderebbe spendere così tanti milioni per un singolo giocatore. Il tetto massimo dei bianconeri non prevede stipendi da doppia cifra.