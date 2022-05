Calciomercato Juventus, scambio e cash per Bremer: lo vogliono subito

Non è più una novità che a Gleison Bremer siano interessate molte squadre in giro per l’Europa: negli ultimi anni, infatti, il venticinquenne giocatore del Torino è stato sicuramente tra i migliori difensori dell’intera Serie A.

Il calciatore è ormai al Torino dal 2018, quando il presidente Cairo lo prelevò direttamente dall’Atletico Mineiro, e con i granata ha quasi raggiunto l’obiettivo delle 100 presenze in Serie A, talvolta accompagnate anche da qualche goal. Tra le squadre che hanno puntato gli occhi su di lui, oltre al Chelsea di Tuchel e al Leicester di Rogers, troviamo sicuramente la Juventus, per la quale il giovane Brasiliano potrebbe di fatto rappresentare un ottimo sostituto nell’ottica degli imminenti addii nel proprio settore difensivo. Secondo quanto riportato dal “The Sun”, però, la settimana scorsa la dirigenza del Torino avrebbe ricevuto un’offerta molto allettante per l’acquisto del suo pupillo.

Calciomercato Juventus, il Leicester irrompe nelle trattative: la situazione per la Juventus si complica

Non la Juventus e nemmeno il Chelsea; è il Leicester ad essere piombato sulla trattativa con un’offerta molto ghiotta per il presidente Cairo. Stando a quanto scritto sul giornale inglese, infatti, la dirigenza dei “Foxes” avrebbe proposto al Torino, per arrivare alla somma dei 40 milioni di sterline con cui è valutato il difensore brasiliano, non solo un pagamento in contanti, ma anche la cessione definitiva di Praet, attualmente proprio al Torino in prestito dal Leicester. L’offerta sarebbe stata avanzata durante la scorsa settimana quando la dirigenza degli inglesi, già in Italia per il match tra Roma e Leicester, avrebbe incontrato i vertici del Torino.

Al momento lo stato dell’arte è quindi questo e la Juventus, a meno di non riuscire a offrire molto di più al presidente Cairo, risulta tagliata fuori dai giochi; se poi a questo si aggiunge che l’eventuale cessione del difensore alla “Vecchia Signora” significherebbe andare a rinforzare i nemici di sempre, allora le probabilità che Bremer si unisca alla rosa di Allegri sono davvero molto basse.