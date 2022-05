Calciomercato Juventus, cinquina per Allegri | Ora si torna a sognare

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno una lista di ben cinque potenziali acquisti per ritornare al vertice.

Calciomercato Juventus, la squadra bianconera dopo -ormai- troppe stagioni no vuole rilanciarsi come nel dominio degli ultimi nove anni. Un ritorno al vertice che partirà, chiaramente dal mercato. Sono ben cinque i nuovi potenziali acquisti.

Alcuni sogni altre possibili solide realtà. Iniziando da Milinkovic-Savic che è, attualmente, il primo nome sulla lista di Cherubini e soci. Il fuoriclasse della Lazio è il top player necessario a centrocampo ma guardando in Serie A c’è anche il nome di Skriniar, un altro pupillo di Allegri.

Calciomercato Juventus, obiettivo ritorno al vertice | 5 colpi da urlo

In mediana sono anche tante le alternative, il primo è sempre Jorginho. L’italiano ideale, il regista di cui ha bisogno la Juventus. Adesso il su futuro potrebbe ricominciare in Italia, un campionato che conosce molto bene dopo le annate a Napoli. Ma da Jorginho, c’è anche Renato Sanches: portoghese che piace molto anche al Milan ma che adesso potrebbe scegliere anche altre squadre e la Vecchia Signora sarebbe, decisamente, ideale. Se invece guardiamo a giovani promettenti, il primo nome è chiaramente quello di Frattesi del Sassuolo, ormai, una certezza.

In attacco continua a spiccare, sempre dal Sassuolo, Raspadori. Il bomber in doppia cifra in questa stagione, ha tutte le caratteristiche per prendere l’eredità di Dybala. Sulle fasce interessano Di Maria (in scadenza con il Psg) e da dietro Emerson Palmieri anche lui di ritorno, sempre più possibile, in Italia. Insomma la Juventus vuole rilanciarsi in grande da subito.