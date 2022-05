Calciomercato Juventus, fa tutto Ramadani: svolta con lo sconto

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo di discussione tra i tifosi bianconeri, che sognano in grande.

Bisogna chiudere la stagione attuale nel migliore dei modi con la conquista della Coppa Italia, poi ci si potrà dedicare alle trattative estive che dovranno portare a Torino quegli elementi in grado di far compiere il salto di qualità alla formazione allenata da Massimiliano Allegri. Tanti nomi sono quotidianamente accostati al club bianconero, ma la dirigenza avrà senz’altro già stilato una lista di priorità.

Tra queste c’è anche la fascia sinistra di difesa. Alex Sandro infatti potrebbe lasciare la Juventus nel corso dell’estate. Il rendimento del brasiliano non è stato del tutto soddisfacente e il suo contratto scadrà nel 2023. Logico pensare dunque che la società proverà a monetizzare la sua partenza nei mesi estivi, per non perderlo poi a parametro zero alla fine della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Alonso primo obiettivo del Barcellona

Emerson Palmieri, Renan Lodi e Marcos Alonso. Questi tre sembrano essere i maggiori accreditati ad essere l’erede di Alex Sandro. Ma proprio per quanto riguarda Alonso le possibilità che l’ex Fiorentina vesta il bianconero diventano sempre minori.

El Barcelona trabaja para fichar a Marcos Alonso, el objetivo número uno para el lateral izquierdo, pero las negociaciones aún no están avanzadas. El repre del español, Ramadani, deberá buscar un precio de salida asequible. El futbolista quiere volver a España. Nada inminente. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 8, 2022

Come ha spiegato il giornalista Matteo Moretto infatti il Barcellona sta lavorando per portarlo in blaugrana, ma non ci sono ancora trattative in stato avanzato. Di sicuro il Barcellona lo ha individuato come primo obiettivo per la fascia e cercherà, d’accordo con l’agente Ramadani, di strappare un prezzo abbordabile al Chelsea, suo attuale club.