Calciomercato, bye bye Juventus: blitz con l’agente e offerta monstre

Calciomercato Juventus, adesso l’Arsenal farebbe sul serio: offerta molto importante con tanto di blitz con l’agente.

Calciomercato Juventus, Arsenal pronta a chiudere l’operazione Tielemans. Obiettivo anche dei bianconeri, adesso, il giocatore potrebbe muoversi dal suo rispettivo club e scegliere la nuova meta. Stando alle ultime indiscrezioni i ‘Gunners’ sembrano fare, veramente, sul serio.

Tielemans a lungo tempo è stato un obiettivo anche dei bianconeri ma adesso la strada sembra sempre in Premier League ma a Londra. Come scrivono su ‘The Athletic’, i Gunners sarebbero il club più vicino a chiudere il centrocampista in questa sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, Tielemans verso l’Arsenal

Su ‘The Athletic’ sono convinti che i ‘Gunners’ potrebbero chiudere l’operazione Tielemans. Giocatore seguito da tutti i big club europei e che adesso avrebbe, proprio, l’insistente interesse dei londinesi che vogliono rilanciarsi ai vertici con un colpo importante.

Ancora non nota l’offerta ufficiale ma ci sarebbero contatti continui con l’agente del giocatore. Nulla ancora di sicuro ma è un grande passo avanti che, a questo punto, potrebbe tagliare fuori i bianconeri. La Juventus come altre big d’Europa si era interessata alla possibilità di tesserare il giocatore ma adesso la situazione sembra decisamente in salita rispetto ad un tempo. C’è sempre necessità di migliorare il settore più problematico, cioè il centrocampo ma i nomi sul taccuino di Cherubini sono molti e alcuni corrispondono alla cosiddetta caratteristica del top player, vedremo se sarà possibile arrivare alla chiusura della trattativa.