Sognare grandi nomi per il prossimo calciomercato della Juventus è lecito. I tifosi aspettano che si riaprano in estate le trattative.

Vincere la Coppa Italia per chiudere in bellezza e poi attendere i primi movimenti del club bianconero, che dovranno riportare la Juve nel gruppo di squadre che si contenderà il prossimo scudetto. I supporters aspettano con ansia i volti nuovi, chiamati a dare maggiore qualità all’organico di mister Allegri. Che dal canto suo attende almeno un rinforzo, ma anche più, per ogni reparto.

Anche a centrocampo andranno fatte delle valutazioni importanti. Si cercherà un playmaker ma anche una mezzala con il fiuto del gol. Seguendo ovviamente la linea verde, puntando su elementi in grado di aprire un ciclo vincente a Torino. Uno dei mediani più interessanti in giro per l’Europa è Orkun Kokcu, centrocampista del Feyenoord. Nella squadra olandese si sta mettendo in grande evidenza e per lui è pronto un cambio di casacca in estate.

Calciomercato Juventus, per Kokcu un futuro in Italia: Roma in pole però

In queste ultime ore si sta parlando molto delle dichiarazioni fatte dal suo ex allenatore Zeljko Petrovic ai microfoni di Radio Rinjmond e riportate dai maggiori media italiani. Dichiarazioni che riguardano proprio il futuro di Kokcu, che dovrebbe essere in Italia. “So che ha un accordo con un club italiano per un trasferimento al termine di questa stagione, è una squadra che non lotta per il titolo” ha detto Petrovic. Parole che hanno scatenato nuovi voci di mercato riguardo il centrocampista, che in passato è stato accostato anche ai bianconeri. Quest’anno mai realmente in lotta per vincere lo scudetto. Tuttavia si parla soprattutto di un suo approdo alla Roma, vista la grande stima di Mourinho nei suoi confronti. Il turco dunque potrebbe affrontare proprio quella che potrebbe essere la sua futura squadra nella finale di Conference League del prossimo 25 maggio.