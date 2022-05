Calciomercato Juventus, firma con aumento: colpo di scena Zaniolo

Il calciomercato della Juventus aspetta grandi novità nel corso dell’estate, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Non è un mistero infatti che le prossime saranno le ultime partite di Paulo Dybala con la maglia della Juventus. Il club infatti ha deciso di non rinnovare l’accordo con l’argentino e questo vuol dire che il numero dieci alla fine della stagione lascerà Torino. E potrà accasarsi altrove a parametro zero, le offerte di sicuro non mancheranno. Questo costringerà la Juve a tornare prepotentemente sul mercato per trovare un altro campione, una punta con le caratteristiche giuste per essere determinante in Italia e in Europa.

Di Maria, in uscita dal Psg, rappresenta uno dei sogni della tifoseria. Ma il club vorrebbe puntare sulla linea verde, facendo un investimento importante su quello che viene considerato come uno dei grandi talenti del calcio italiano. Stiamo ovviamente parlando di Niccolò Zaniolo, stella della Roma.

Calciomercato Juventus, la Roma pronta a blindare Zaniolo con un rinnovo

E’ ormai da tempo che si parla di un futuro lontano dalla capitale per il numero 22. Giocatore ancora giovanissimo e con grandi potenzialità, del quale Mourinho ha grande stima. Quando il portoghese lo ha tenuto fuori dall’undici titolare lo ha fatto con l’obiettivo di fargli ritrovare lo smalto dei giorni migliori attraverso l’allenamento. Zaniolo è stato accostato più volte alla Juventus ma anche ad altri club, specie di Premier. Tuttavia – come spiega calciomercato.com – adesso le cose sembrano essere cambiate, con la Roma pronta ad offrire un rinnovo al rialzo all’attaccante. Una sua nuova firma con i giallorossi infatti metterebbe fine ad ogni possibile chiacchiericcio di calciomercato riguardante il suo futuro.