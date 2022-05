Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo: asta furiosa e prezzo monstre

Calciomercato Juventus, rilasciato il prezzo per il campione della Roma ma adesso dalla Serie A si muove anche un altro grande club.

Calciomercato Juventus, Zaniolo è già al centro del mercato. Il pupillo giallorosso è ad un bivio per il suo futuro e ci sono molte probabilità che lasci la Capitale. Il suo futuro è però ancora tutt’altro che deciso. La Roma, certamente, date le qualità del profilo in questione non lo lascerebbe andar via a meno di 50 milioni di euro.

E stando alle ultime indiscrezioni, oltre ai bianconeri, ci sarebbe un altro grande club dalla Serie A interessata al pupillo di Mourinho.

Calciomercato Juventus, duello con il Milan per Zaniolo | 50 milioni il prezzo

50 milioni la richiesta dei giallorossi, certamente congrua al profilo preso in esamina. La situazione di Nicolò, quindi, potrebbe evolversi in questa circostanza. Un addio che vuol dire anche una grande entrata per il club giallorosso.

La Juventus cerca l’erede ideale per Dybala mentre il Milan vuole regalarsi un giocatore importante per il presente ma che sia anche una certezza per il futuro e data l’età di Zaniolo ciò fa pensare che risponda a tutte le caratteristiche del caso. Staremo dunque a vedere cosa succederà con la certezza che la Juventus farà il massimo per ottenere il meglio sul mercato e nei reparti bisognosi di rinforzi, in primis il centrocampo laddove c’è bisogno di un top player.