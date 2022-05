Juventus-Inter, goduria Allegri: altro recupero in extremis

Juventus-Inter, goduria Allegri: altro recuperi in extremis per l’allenatore bianconero in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì

Un altro sorriso per Massimiliano Allegri. Un sorriso che gli viene regalato da un recupero importante per il tecnico livornese che mercoledì sera all’Olimpico contro l’Inter cercherà di prendersi l’unico trofeo della stagione che la Juventus potrebbe mettere in bacheca: la Coppa Italia. L’allenatore bianconero che ha recupero Cuadrado e che spera di avere a disposizione Locatelli – che ieri ha comunque lavorato in gruppo quindi dovrebbe essere della partita – e che di conseguenza dovrebbe essere a disposizione.

Senza comunque lo squalificato De Sciglio, era importante riuscire ad avere almeno per la panchina la possibilità di contare su Pellegrini, non al meglio nell’ultimo periodo, che però almeno a quanto riportato da goal.com, dovrebbe anche lui farcela per essere a disposizione.

Juventus-Inter, Allegri recupera Pellegrini

L’esterno difensivo infatti ha lavorato interamente con il gruppo a due giorni dalla finale e almeno in panchina ci andrà. E magari a gara in corso potrebbe pure essere buttato nella mischia dall’allenatore bianconero. Insomma, arriva una buona notizia dalla Continassa anche per il tecnico della Juventus e non solo per Inzaghi, che invece ha recuperato Bastoni e lo dovrebbe mandare in campo dal primo minuto nel solito pacchetto arretrato a tre uomini.

Saranno due giorni importanti questi, dove si capirà molto su quale potrebbe essere l’undici iniziale anti Inter che il livornese ha in mente. Ovviamente un ballottaggio importante è quello che riguarda Paulo Dybala che potrebbe giocare contro quella che dovrebbe essere la sua prossima squadra. La Joya si gioca una maglia con Morata. Ma la sensazione, almeno adesso, è che comunque comincerà dalla panchina.