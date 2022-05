Calciomercato Juventus, Di Maria rompe il silenzio: annuncio bomba UFFICIALE

Calciomercato Juventus, adesso l’argentino rompe il silenzio. Ecco cosa può succedere nel suo futuro già in estate.

Calciomercato Juventus, accostato già alla Juventus e in scadenza di contratto, Angel Di Maria ha fatto chiarezza per il suo futuro. Stando infatti all’intervista rilasciata alla radio argentina ‘Urban Play’ il giocatore ha detto tutto quello che vuole per la sua prossima stagione.

Di Maria infatti vuole rimanere in Europa. Questo è l’obiettivo, stare ancora ai vertici per un altro anno così da farsi qualificare per il mondiale e riavere, nuovamente, la possibilità di giocare un mondiale.

Calciomercato Juventus, Di Maria fa il punto: “Rimango in Europa ma non so se al Psg”

Adesso andiamo ad analizzare in dettaglio le parole rilasciate dal fantasista argentino, dove si fa il punto su un particolare, cioè sull’indecisione di rimanere in Francia. Ecco cosa ha detto Di Maria: “La mia idea? Giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi se vengo convocato, e poi tornare in Argentina”.

“Quale sarà la mia prossima squadra? Non so se il Psg vuole che resti. In caso contrario, vedrò la possibilità di qualche squadra in Europa“. Ed è qui, dunque, che spunta l’opzione Juventus: ancora molto valida e ancora più che possibile per il futuro dell’argentino. Staremo a vedere cosa succederà ma adesso lo stesso fantasista è uscito alla scoperto e non ci sono dubbi sulle sue ambizioni, almeno un altro anno al vertice e poi il ritorno in patria.