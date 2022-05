Calciomercato Juventus, stessa sorte di Dybala | Lascia la Serie A

By

Calciomercato Juventus, tra non molto potrebbe verificarsi uno scenario molto simile a quello profilatosi per Paulo Dybala. Gli ultimi aggiornamenti.

Sono ore molto calde all’ombra della Mole Antonelliana, in vista della delicatissima sfida di Coppa Italia in programma domani ma anche delle imminenti novità di mercato che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane.

Con la stagione ormai giunta al termine, la Vecchia Signora inizia già a pensare a quelle che dovranno essere le prossime mosse di mercato che, in questi mesi, abbiamo capito non solo interessare la questione in entrata ma anche le diverse uscite organizzate da Cherubini e colleghi.

Da marzo si ha ormai certezza della non permanenza di Dybala, prossimo ad andare in scadenza contrattuale e a firmare con un altro club, forse italiano, senza garantire alla Juventus alcun incasso.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi come Dybala: che scenario ci aspetta?

La situazione de “La Joya” potrebbe però non essere l’unica a beffare la dirigenza juventina. Ad oggi, infatti, c’è un altro scenario molto simile a quello dell’argentino. Ci riferiamo a quello di Federico Bernardeschi, in scadenza il prossimo 30 giugno e seguito in Serie A e all’estero.

La Juventus, ad oggi, non ha ancora avanzato una vera e propria proposta di rinnovo, secondo quanto raccolto da Daniele Longo, il quale osserva come il 33 potrebbe andare all’estero mentre non ci sono contatti con la Lazio di Sarri.