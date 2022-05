Calciomercato Juventus, quadriennale e bonus alla firma: accordo strabiliante

Calciomercato Juventus, a breve diventerà ufficialmente un giocatore del Real Madrid: big d’Europa beffate.

Che fossero in trattativa e che il Read Madrid fosse seriamente interessato a lui non è certo una novità. Anzi, la notizia era trapelata già diverse settimane fa, perciò non è successo nulla che non fosse già stato ampiamente previsto dai media e dalle fonti vicine alla società e al diretto interessato. Di nuovo c’è solo l’ufficialità: Antonio Rudiger a breve diventerà un giocatore del Real Madrid.

Inizierà la sua avventura spagnola il primo luglio e ha firmato un contratto quadriennale che gli garantirà la somma di 400mila euro a settimana. Non ha voluto saperne, il nativo di Berlino, di proseguire il suo cammino con il Chelsea, club con cui negli ultimi cinque anni ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere.

Calciomercato Juventus, futuro in Spagna per Rudiger

I Blues gli avevano offerto la possibilità di un rinnovo, ma lui l’aveva rifiutata. Incuriosito e lusingato, probabilmente, dal fatto che una squadra come il Real fosse interessata a lui. Erano stati in molti, una volta venuto alla luce che a Madrid intendessero assoldarlo, i club che si erano fatti avanti. C’era stata la Juventus, ma anche il Manchester United e il Paris Saint-Germain. Lui però non ha tentennato minimamente ed ha sempre propeso per gli spagnoli. Niente da fare, dunque, per i bianconeri, che dovranno ufficialmente rinunciare all’idea di avere un top player Rudiger nel proprio reparto difensivo.

I giochi sono ormai fatti e a nulla sono valse le richieste del Chelsea, rese note da Goal, di attendere il termine del passaggio di proprietà prima di prendere qualunque decisione. L’ex romanista ha deciso e firmato e sarà presentato ai tifosi dopo la finale di Champions League, quando la stagione del Chelsea potrà dirsi conclusa a tutti gli effetti.