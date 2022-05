Calciomercato Juventus, Rabiot “porta” l’amico di Cr7: scacco in una mossa

Calciomercato Juventus, Rabiot potrebbe regalare ad Allegri l’amico di CR7: anche Cherubini torna in corsa per il centrocampista

Il regalo lo potrebbe portare Rabiot. Almeno stando a quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina. E soprattutto potrebbe far inserire Cherubini in una trattativa che si era leggermente raffreddata nelle ultime settimane. Ma le cose, visto il mancato affondo soprattutto del Milan ma anche della Roma, potrebbero cambiare nello spazio di poco tempo.

Non c’è solo Milinkovic-Savic nell’agenda di Cherubini. C’è anche un altro nome, quello di Renato Sanches del Lilla, che alla fine della stagione questo è certo lascerà il club francese. Un contratto in scadenza nel 2023 che non verrà rinnovato, obbliga gli ex campioni di Francia a metterlo sul mercato. E il fatto che l’accordo sia anche prossimo alla scadenza, non permette di chiedere la luna.

Calciomercato Juventus, il regalo di Rabiot

C’è solamente una condizione per portare Renato Sanches alla Juventus. Ed è quella che tocca da vicino Adrien Rabiot. Qualora la Juventus riuscisse al termine della stagione a cedere il centrocampista francese, allora un assalto al portoghese ci potrebbe essere realmente. Soprattutto perché, come detto, Maldini in questo momento ha leggermente mollato la presa soprattutto perché ha in testa le ultime due partite di campionato che potrebbero regalare al Milan lo scudetto, e la Roma sta cercando altre soluzioni. Insomma, si potrebbe fare. Anche se sembra comunque difficile riuscire a piazzare Rabiot soprattutto per lo stipendio che prende alla Juventus.