Juventus-Inter, sorpresona Dybala: l’ennesima “allegrata” di Max

Juventus-Inter, Allegri potrebbe sorprendere di nuovo. Ecco come disporrà la squadra per la finalissima contro i nerazzurri.

Juventus-Inter domani una partita fondamentale sotto diversi punti di vista, iniziando dalla possibilità di regalare l’unico trofeo stagionale alla dirigenza e anche di onorare al massimo il capitano Giorgio Chiellini, ormai deciso per l’addio a fine stagione.

Allegri per l’occasione potrebbe sorprende di nuovo proponendo una formazione che inizialmente vedeva fuori la Joya ma che, oggi, stando alle ultime indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’ lo rivedrebbe protagonista insieme a Dusan Vlahovic: in un duo offensivo da urlo.

Juventus-Inter, Dybala verso la titolarità nella finale di Coppa Italia

La Joya, dunque, potrebbe partire dal primo minuto insieme al classe 2000 Dusan Vlahovic. Dietro ci sarà ballottaggio sulle fasce tra Pellegrini e Alex Sandro mentre a centrocampo difficile la titolarità di Locatelli, il ritorno dell’italiano è importante ma non essendo al 100% Allegri preferisce preservarlo per il secondo tempo. Dunque partiranno quasi sicuramente titolari Zakaria e Rabiot.

Ma come dicevamo poc’anzi la vera sorpresa sarà davanti. Perché inizialmente si parlava della possibilità di non vedere il numero 10 argentino tra i titolari del match ma l’ultima indiscrezione lo vedrebbe, proprio, titolare insieme a Dusan in un 4-4-2 pronto per portare a casa la vittoria del trofeo.