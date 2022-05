Calciomercato Juventus, Arrivabene ci ricasca: l’annuncio che manda in tilt i tifosi

Calciomercato Juventus, ha parlato Arrivabene lasciandosi andare a qualche indiscrezione sul mercato: ecco cosa è successo.

Calciomercato Juventus, Arrivabene ha parlato del mercato futuro a ‘Sky’. Intervistato proprio dall’emittente televisivo, l’ad bianconero ha fatto il punto su Vlahovic e poi si è lasciato andare a qualche indiscrezione sul mercato futuro.

Ai microfoni di Sky si è perlato dell’attuale situazione Vlahovic che secondo Arrivabene “Non si discute“.

Ecco cosa ha detto a riguardo: “Vlahovic mi ricorda Ibrahimovic che al primo anno lo criticavano sempre, l’anno dopo è esploso”.

Calciomercato Juventus, Arrivabene specifica: “Non ci saranno colpi di teatro”

E sul mercato, Arrivabene ha voluto specificare che nella prossima stagione “Non ci saranno colpi di teatro”. Un messaggio chiaro che però è uguale a quello che aveva detto prima dell’acquisto di Vlahovic e per molti tifosi può essere un messaggio da leggere tra le righe. Inutile non pensare che i bianconeri non andranno a rinnovare un settore in difficoltà come quello del centrocampo. La necessità di acquistare un centrocampista è tanta e, quindi, non si esclude l’eventualità di un rinforzo.

Senza dimenticare l’attacco. Ci sarà bisogno di un sostituto di Dybala e sicuramente la dirigenza ci starà lavorando attentamente. In attesa di inaugurare il nuovo mercato che si aprirà già in estate.