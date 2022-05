Calciomercato Juventus, erede Dybala dalla Premier: Allegri morde il freno

By

Calciomercato Juventus, l’erede della Joya arriverebbe dalla Premier League. Le ultime indiscrezioni parlano chiaro.

Calciomercato Juventus, l’erede di Dybala arriverebbe dalla Premier League. L’ultima indiscrezione vedrebbe un nuovo interessamento per Gabriel Jesus, anzi, la società continua a muovere interesse per Gabriel Jesus in possibile uscita dal Manchester City.

Come scrive ‘Mirko Di Natale’ la Juventus adesso continuerebbe a seguire la pista per Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che a fine stagione potrebbe lasciare Manchester dato il recente acquisto di Haaland da parte della società di Manchester.

Calciomercato Juventus, continua l’interesse per Gabriel Jesus

Per caratteristiche tecniche il brasiliano sarebbe il profilo ideale. Abile tecnicamente ma anche dalla grande visione di gioco. L’ideale per questa Juventus e un ottimo partner offensivo per Dusan Vlahovic. Adesso i bianconeri hanno il loro possibile nuovo colpo, e Allegri acconsente, essendo, di fatto, Gabriel Jesus uno dei suoi preferiti.

Tutto, quindi, verrebbe deciso a fine stagione laddove la Juventus avrebbe bisogno di rinforzi ma soprattutto di profili ideali e in un certo senso, Gabriel Jesus lo è.