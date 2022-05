Calciomercato Juventus, tesoretto a sorpresa: riscatto a un passo

Calciomercato Juventus, si potrebbe andare verso il riscatto del giocatore. Il club sembra convinto della propria scelta.

Calciomercato Juventus, Ajax verso il riscatto di Ihatteren, attualmente in prestito dalla Juventus. Il club olandese potrebbe decidere di riscattare il giocatore già a fine di questa stagione di mercato.

Tesoretto inaspettato dall’Ajax, adesso, tutto può succedere. Il club olandese sarebbe intenzionato al riscatto e con quei soldi i bianconeri potrebbero reinvestire per colpi in entrata.

Calciomercato Juventus, l’Ajax vuole riscattare Ihatteren

Ajax pronta al riscatto del giovane in prestito dalla Juventus. Come scrive ‘Giovanni Albanese’ su Twitter, il club olandese avrebbe già pronta l’offerta di riscatto per il classe 2002.

20 anni e voglia di continuare, ancora, in Olanda. Il club adesso ha deciso per il riscatto e dunque la Juventus potrebbe ricevere un tesoretto inaspettato dall’Ajax. Un’ottima notizia per Allegri che aspetta nuovi colpi in entrata: iniziando dall’attacco, cercando il sostituto di Dybala e poi dal centrocampo, laddove serve sempre un regista da aggiungere alla lista dei già presenti centrocampisti. Staremo a vedere cosa succederà.