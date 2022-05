Calciomercato, l’Inter lascia di stucco la Juventus: scambio e super ritorno

Grandi novità sono attese nel prossimo calciomercato della Juventus con la società già al lavoro da tempo in ottica futura.

Cosa succederà nel corso dei mesi estivi è ovviamente ancora troppo presto per dirlo, ma quel che appare chiaro è che la Juventus dovrà effettuare più movimenti sia in entrata che in uscita. Allegri spera di poter contare su elementi in grado di elevare il tasso tecnico di una squadra che vuol tornare a lottare per lo scudetto.

Rinforzi attesi praticamente in tutte le zone del campo. In primis in attacco, dove ci sarà da sostituire il partente Paulo Dybala. Ma non solo. Anche a centrocampo sono attesi molti cambiamenti. Allegri vorrebbe poter contare su un playmaker, un calciatore d’ordine in mezzo campo, un elemento d’esperienza che sappia essere un leader per i compagni nei momenti di difficoltà. Tanti nomi sono stati accostati alla Juventus nel corso dell’ultimo periodo.

Calciomercato Juventus, l’Inter per De Paul offre Correa

Uno dei potenziali obiettivi dei bianconeri, ovvero l’argentino Rodrigo De Paul, è corteggiato però dai “soliti” rivali dell’Inter. Questo almeno è quanto afferma il “Mundo Deportivo”. Che spiega anche come i nerazzurri intendono mettere le mani sul regista, ovvero intavolando uno scambio con l’Atletico Madrid. Sul piatto l’Inter sarebbe pronta a mettere l’attaccante Correa, che in questa stagione non ha reso per come ci si aspettava. Tuttavia bisogna anche sottolineare come De Paul al momento non pare avere alcuna intenzione di lasciare la Spagna, anzi il suo obiettivo è quello di vincere più trofei possibili con la maglia dei colchoneros.