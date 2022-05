Calciomercato Juventus, Rabiot merce di scambio: arriva il nuovo Pogba

A poche ore dalla finale di Coppa Italia continuano ad accumularsi i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus di Allegri.

La conquista di un trofeo in questo finale di stagione renderebbe senz’altro meno amaro il bilancio. La Juventus non è riuscita a lottare per lo scudetto ed è uscita troppo presto dalla Champions League. Portare a casa la Coppa Italia, per di più contro gli storici rivali dell’Inter, regalerebbe senz’altro una grande soddisfazione alla società, ai calciatori e anche ovviamente ai tifosi.

Poi ci si potrà concentrare sul calciomercato e sulle operazioni da mettere in cantiere per rendere la rosa di Allegri sempre più competitiva sia in Italia che in Europa. Gli ultimi rumors riguardano il centrocampo. Dove la Juve insegue il sogno Pogba ma intanto potrebbe mettere le mani su quello che viene considerato come il “nuovo Pogba”.

Calciomercato Juventus, Soumarè del Leicester possibile obiettivo?

Come ha spiegato il giornalista Marcello Chirico su Twitter, la Juventus potrebbe mettere in cantiere una operazione di mercato a centrocampo, che prevederebbe la partenza di Adrien Rabiot. L’ex stella del Psg infatti potrebbe essere utilizzata come parziale contropartita per arrivare a Moussa Soumarè, classe 1999, centrocampista del Leicester City.

Uno scambio che potrebbe dunque portare a Torino un mediano giovane, con tanti anni di carriera davanti a se. Una possibile operazione che confermerebbe la volontà della dirigenza di puntare forte sulla linea verde, su elementi che possano essere dei perni della squadra del futuro per molti anni.