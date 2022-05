Calciomercato Juventus, arriva Zaniolo: la conferma è immediata

Calciomercato Juventus, adesso la conferma sembra immediata. Zaniolo potrebbe arrivare per una condizione particolare.

Calciomercato Juventus, adesso la conferma sembra arrivare. Zaniolo potrebbe diventare un nuovo giocatore bianconero secondo le quote dei bookie. Infatti su Sisal la quota di Zaniolo alla Juventus è scesa a 2.

Una possibilità grandissima di vederlo già dalla prossima stagione con la maglia della Juventus e di solito le quote su questo punto di vista sembrano essere molto sicure. Pertanto adesso i tifosi possono iniziare a sognare il grande colpo tutto italiano.

Calciomercato Juventus, Zaniolo presto bianconero | Le quote Sisal parlano chiaro

Una quota scesa negli ultimi tempi. Visto che prima la quota per il passaggio di Zaniolo a Torino era data a 3, o 2.50. Adesso essendo scesa ulteriormente, i tifosi iniziano a sognare e pensano in grande.

Arrivabene non si è lasciato andare a considerazioni particolari sul futuro ma è vero che il prossimo acquisto dovrà, certamente, prendere l’eredità di Dybala e poi c’è sempre un regista da inserire nel centrocampo di Allegri. Insomma le rivoluzioni sono possibili e adesso è facile sognare in grande, soprattutto se ci sarà un giocatore del calibro di Nicolò Zaniolo, ancora oggi uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio italiano. Con la Juventus il pupillo giallorosso potrebbe raggiungere la sua maturità calcistica giocando anche la Champions League da protagonista. Un profilo ideale anche per Allegri data la duttilità del giocatore in questione.