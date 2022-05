Ultim’ora Juventus, piove sul bagnato: KO il leader di Allegri

Juventus-Inter, tegola per Allegri: costretto ad uscire al 41′, cambio immediato che rappresenta una doccia gelata.

Si sta per concludere il primo tempo di Juventus-Inter, che vede attualmente i nerazzurri condurre le operazioni in virtù della rete siglata da Nicolò Barella, che è riuscito a pescare l’angolo lontano con un tiro dai 25 metri che non ha lasciato scampo a Perin. Dybala e compagni sono stati molto bravi a reagire, pur non trovando ancora il goal del pareggio: Allegri, però, è stato costretto ad operare un cambio.

A cinque minuti dal duplice fischio, infatti, Danilo si è accasciato a terra: dolorante, il brasiliano ha lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe, sostituito da Alvaro Morata. La Juve passa dunque al 4-2-3-1, abbassando Cuadrado sull’out destro, con Morata che fungerà sulla corsia mancina. Sicuramente una mossa offensiva da parte del tecnico livornese, con la “Vecchia Signora” che chiaramente dovrà provare a pervenire al pareggio. Va detto che dopo un approccio al match molto soporifero, culminato con lo splendido goal siglato da Barella, la reazione della Juve è stato veemente, con Dybala e Vlahovic che hanno sfiorato in diverse circostanze il goal del pari.

Vi forniremo comunque maggiori ragguagli sulle condizioni di Danilo nel corso delle prossime ore: il brasiliano molto presumibilmente nel corso delle prossime ore potrebbe essere sottoposto agli esami strumentali di rito.