Juventus-Inter, fulmine a ciel sereno dell’ultim’ora: out un titolarissimo

Manca davvero pochissimo al fischio d’inizio della finale di Coppa Italia tra la Juventus di Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi. Fischio d’inizio alle 21.

C’è grande attesa per questa contesa che mette in palio l’ambito trofeo. Un successo bianconero riuscirebbe senz’altro a rendere meno amara una stagione nella quale ci si attendeva sicuramente di più da parte di Morata e compagni. Vedremo quali saranno le scelte di Allegri per la partita, si dovrebbe vedere in campo una Juve spregiudicata e all’attacco.

In casa Inter l’allenatore Simone Inzaghi conta molto sul collettivo, sulla qualità del gioco di una squadra che è in piena lotta per lo scudetto ma che vuole portare a casa anche questo trofeo dopo la Supercoppa Italiana. Tuttavia sembra esserci un problema dell’ultimora per l’allenatore nerazzurro.

Juventus, l’Inter deve rinunciare in extremis a Bastoni

Secondo le indiscrezioni di calciomercato.it infatti in extremis l’Inter dovrà rinunciare al difensore centrale Bastoni. Che è reduce da un problema al polpaccio e dunque non in perfette condizioni fisiche. Una assenza decisamente importante per quello che deve essere considerato un titolarissimo della squadra nerazzurra.

Al suo posto dunque Inzaghi dovrà scegliere uno tra Dimarco e D’Ambrosio. E secondo quanto riporta il portale specializzato in calciomercato proprio D’Ambrosio dovrebbe essere scelto per giocare dal primo minuto al posto di Bastoni. Ormai manca davvero pochissimo alle formazioni ufficiali e si conosceranno le scelte di Inzaghi.