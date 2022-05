Juventus, Zazzaroni non molla: “Ritorno Pirlo ad una condizione”

Juventus, la “provocazione” di Zazzaroni diventa trend social, ecco cosa ha detto il giornalista a proposito del ritorno di Pirlo.

Juventus, Zazzaroni tuona sul possibile ritorno di Andrea Pirlo o, almeno, è quello che il giornalista consiglia ad Agnelli in caso di sconfitta questa sera da parte di Allegri.

Questa sera, infatti, allo stadio Olimpico di Roma ci sarà la finale tra i bianconeri contro l’Inter. Una sfida ai vertici, il derby d’Italia che è anche la possibilità per la Juventus di Allegri di alzare l’unica coppa stagionale. Proprio a tal proposito, su ‘Il Corriere dello Sport’, Zazzaroni ha fatto il punto sulla questione.

Juventus, Zazzaroni: ecco perché dovrebbe tornare Pirlo

Il giornalista e anche direttore della testata ‘Il Corriere dello Sport’, ha analizzato la situazione attuale dei bianconeri, soffermandosi sull’allenatore Allegri. Ecco cosa ha detto: “Allegri non fa giocar bene la Juve. Vlahovic non segna più per colpa delle sue disposizioni tattiche. Il centrocampo è senza idee perché Allegri non le sa più trasmettere. Allegri non trasferisce più nulla di positivo alla squadra”.

E poi la stoccata che è già diventata trend sui social:

“Se Allegri non si prende almeno la Coppa Italia fa peggio di Pirlo e Sarri firmando una stagione disgraziata, da zero tituli. Se Allegri non batte l’Inter Agnelli deve cacciarlo il giorno dopo e richiamare Andrea Pirlo”.