Calciomercato Juventus, “club italiano in vantaggio per Dybala” | Niente Inter

Nonostante le altalenanti prestazioni degli ultimi anni, Paulo Dybala resta comunque uno dei giocatori più forti del nostro campionato e per questo, viste anche l’imminente scadenza del suo contratto e la sua voglia di non rinnovare l’accordo, molti club hanno gli occhi puntati su di lui.

L’indiscrezione è quindi arrivata come un fulmine a ciel sereno nella giornata della finale di Coppa Italia, disputata proprio contro la squadra nerazzurra. Sembrava già tutto chiuso per la cessione a titolo definitivo di Paulo Dybala all’Inter di Simone Inzaghi al termine di questa stagione, ma a quanto pare le cose non stavano realmente come sembrava. Enrico Camelio, infatti, ha rivelato a CMIT TV che secondo le sue fonti la squadra più in vantaggio per la conclusione dell’affare è sì una squadra italiana, ma non si tratta del già citato Inter.

Calciomercato Juventus, la Roma sorpassa l’Inter nella corsa a Dybala

Le dichiarazioni di Camelio riguardavano proprio la Roma: secondo quanto ha dichiarato, infatti, tramite il lavoro certosino di Thiago Pinto sembra che i giallorossi siano riusciti a “sorpassare” la diretta pretendente milanese per l’acquisto del cartellino del calciatore argentino. Tempo al tempo, e alla fine sapremo chi la spunterà. L’unica cosa certa al momento è che il diez bianconero non resterà a Torino e, per questo, la dirigenza è costretta a sondare quanti più profili di altri fantasisti che possano colmare il vuoto che lascerà.