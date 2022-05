Calciomercato Juventus, formula creativa e accordo a prezzo scontato

Nel prossimo calciomercato sono attesi tanti movimenti in casa Juventus sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Una volta che sarà concluso il campionato di serie A la dirigenza potrà concentrarsi sul mercato, sulla ricerca di quei tasselli che sembrano indispensabili per allestire una rosa sempre più forte e competitiva sia in Italia che in Europa. In questa stagione si sono evidenziati i limiti di una squadra che non è riuscita a portare a casa alcun trofeo.

I tifosi confidano nel lavoro della dirigenza e sognano in grande. Del resto la società non può farsi trovare impreparata, avrà senz’altro già stilato da tempo una lista di potenziali obiettivi. Bisogna trovare al più presto in attacco l’erede di Paulo Dybala e anche in mezzo al campo si attende l’arrivo di elementi in grado di far compiere il definitivo salto di qualità al gioco voluto e impostato da mister Allegri. Senza dimenticare la difesa, che rimarrà orfana di Giorgio Chiellini.

Calciomercato Juventus, Dembelè vuole rimanere al Barcellona

La priorità al momento come detto è l’attacco e uno dei possibili obiettivi della Juventus sembra destinato a sfumare, restringendo dunque il cerchio delle alternative. Ousmane Dembelè infatti pare aver deciso di voler prolungare la sua permanenza al Barcellona, dove è in scadenza di contratto.

👉 Dembélé: Sigue la buena predisposición entre ambas partes. Están en contacto permanente, negociando fórmulas creativas para intentar acercar posturas. Ousmane dispuesto a quedarse por menos de lo que le ofrecen… En un ratito @partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) May 11, 2022

In Spagna si sottolinea la volontà del calciatore e del club di riuscire a trovare un accordo tra le parti, anche con formule creative. Non solo, per rimanere Dembelè ora pare disposto anche ad accettare un’offerta più bassa. La Juventus dunque dovrà guardare altrove per trovare l’erede di Dybala.