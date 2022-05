Calciomercato Juventus, offerta monstre e bonus alla firma: ritorna Pogba

Calciomercato Juventus, adesso c’è l’offerta per Paul Pogba. Il suo addio al Manchester United è certificato.

Calciomercato Juventus, Pogba è pronto a salutare il Manchester United ma la buona notizia è che la squadra bianconera avrebbe fatto già una proposta al centrocampista francese.

La notizia arriva direttamente dal ‘Mirror’ che parla, appunto, di un’offerta fatta dai bianconeri nei confronti del fuoriclasse francese ormai in partenza da Manchester. Stando infatti all’indiscrezione inglese la Juventus adesso è la squadra in pole per l’acquisto di Paul Pogba. I tifosi possono, di nuovo, sognare in grande.

Calciomercato Juventus, i tifosi gongolano | Adesso c’è l’offerta per Pogba

Una fonte autorevole come il ‘Mirror’ non può che autentificare una certezza. I bianconeri vogliono ritornare ai vertici, sognare in grande. Per farlo andrebbero su una certezza. Il parametro zero più ideale possibile, il giocatore capace di fare la vera differenza in mediana. Adesso si può di nuovo sognare, finalmente, direbbero alcuni tifosi.

La situazione di Pogba è quindi prossima alla decisione finale, la Juventus ritorna in testa e ciò può significare solo una cosa. L’offerta per il “Polpo”, fanno sapere dall’Inghilterra, è di 8 milioni di sterline all’anno. Che sarebbero dunque 160.000 sterline a settimana – più un enorme pacchetto bonus e tasse di iscrizione che lo renderebbero un affare redditizio anche se lo stipendio base sarebbe comunque più basso di quello attuale al Manchester, impraticabile, da un punto di vista economico. Adesso quindi si può di nuovo sognare, il #pogback. L’idolo dei tifosi è pronto a ritornare all’ovile.