Calciomercato Juventus, ribaltone Gabriel Jesus: l’annuncio ufficiale è folgorante

Calciomercato Juventus, bianconeri avvisati: le parole dell’agente rischiano di ribaltare tutto. Ecco cos’ha detto.

Il dado è tratto. Il Manchester City, com’era ampiamente preventivabile, ha deciso di fare la voce grossa sul mercato accaparrandosi con grande anticipo uno dei migliori attaccanti in circolazione. Dopo che nelle ultime settimane si erano rincorse alcune voci, ieri il ricco club inglese ha gettato via la maschera una volta per tutte, annunciando l’imminente firma di Erling Braut Haaland, fenomenale fromboliere del Borussia Dortmund.

L’attaccante norvegese sta dunque per sbarcare in Premier League e finalmente Pep Guardiola potrà contare su un vero e proprio “animale” d’aria di rigore. Al di là dei discorsi tattici che si possono fare sull’inserimento di un centravanti puro nell’attacco dei Citizens, quello di Haaland rappresenta un colpo coi fiocchi. Inutile negarlo. Adesso, però, il Manchester City è chiamato a sfoltire la rosa e con l’arrivo dell’ormai ex Dortmund lo spazio si riduce soprattutto in attacco. Dove cominciano ad essere in troppi.

Calciomercato Juventus, Arsenal in pole per il brasiliano

Tra i primi giocatori a lasciare l’Etihad Stadium sarà verosimilmente Gabriel Jesus, che già quest’anno non ha avuto il posto assicurato. Il brasiliano è uno dei pupilli di Guardiola ma se dovesse rimanere finirebbe per fare la riserva del giovane centravanti scandinavo. Accostato anche alla Juventus – c’è da dire che è forte anche la concorrenza del Milan – il classe 1997 potrebbe restare in Inghilterra, limitandosi a cambiare città.

Secondo il The Guardian, il brasiliano è finito nel mirino dell’Arsenal. Mikel Arteta, ex collaboratore di Guardiola al City, lo conosce abbastanza bene e avrebbe già sollecitato il suo club di intavolare una prima trattativa con i campioni in carica della Premier League. Marcelo Pettinati, agente del calciatore, ha parlato del futuro del proprio assistito e in particolare delle voci legate ad un interesse dei Gunners: “Sì, abbiamo parlato con l’Arsenal in merito a Gabriel Jesus. Ci piace il progetto, c’è una possibilità e ne stiamo discutendo”.