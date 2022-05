Dalla Spagna | Calciomercato Juventus, erede di Chiellini in Serie A

Difesa, centrocampo e attacco. Il calciomercato della Juventus nella sessione estiva coinvolgerà tutti i reparti della squadra di Max Allegri.

C’è grande attesa nella tifoseria bianconera per capire quali saranno le mosse della dirigenza bianconera in vista della prossima stagione. L’allenatore attende rinforzi per puntare in alto e la Juventus proverà ad accontentare le sue richieste, tenendo ovviamente sempre sott’occhio il bilancio. Anche in difesa serviranno degli innesti, anche perché i bianconeri dopo ieri sera sanno di perdere un leader della squadra.

Il futuro di Giorgio Chiellini è stato rivelato dallo stesso difensore al termine della partita. Anche ieri sera il numero 3 ha sfornato una prestazione super, ma non è più giovanissimo. E ha deciso di lasciare il bianconero al termine della stagione dopo una carriera straordinaria. Nel frattempo bisognerà trovare al più presto il suo erede, un giocatore che possa essere per anni un elemento titolare della squadra torinese.

Calciomercato Juventus, torna d’attualità il nome di Romagnoli

Il portale specializzato in calciomercato “Fichajes” rilancia una opzione italiana per rimpiazzare Giorgio Chiellini. Stiamo parlando di Alessio Romagnoli, oggi in forza al Milan ma destinato a cambiare squadra alla fine della stagione attuale. Sarà uno dei parametri zero più ambiti della serie A, considerando che sarà libero di accasarsi altrove senza che la nuova squadra debba spendere un euro per il suo cartellino. Romagnoli sembrava essere vicino alla Lazio, dopo che negli scorsi mesi era stato accostato anche a Barcellona e United. Ma la Juventus sembra convinta ad affondare il colpo, reputando il centrale perfetto come partner di de Ligt. Potrebbe essere senz’altro un grande colpo per rinforzare la difesa.