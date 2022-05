Calciomercato Juventus, lo scambio che ribalta tutto | Sollievo Allegri

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: il club ha le idee chiare sul difensore da acquistare in estate.

È ora che il Barcellona metta il turbo, se vuole assicurarsi la presenza in squadra, nella prossima stagione, di quel giocatore che ha puntato già da tempo. Rischia, altrimenti, di rimanere con un pugno di mosche in mano e di veder sfumare l’affare per il quale ha iniziato a muoversi già diverse settimane fa.

La preda su cui i blaugrana hanno messo gli occhi è Jules Koundé, tra i difensori più ambiti del mercato. Oggi il nazionale francese gioca nel Siviglia ed è molto probabile che resti in Spagna, considerando che al Camp Nou sono pronti a tutto pur di portarlo dalla loro parte. C’è un solo problema ed è di tipo economico: la cifra richiesta per questo gioiello di giocatore non è proprio abbordabile.

Calciomercato Juventus, Koundé potrebbe allontanare de Ligt dal Barcellona

Il quotidiano AS riferisce tuttavia che la squadra catalana ha in mente diverse soluzioni alternative. Cercherà di ridimensionare il prezzo di Koundé, che è stato fissato ad 80 milioni di euro, scambiando Sergiño Dest. In questa stagione lo statunitense non ha brillato e Xavi ritiene quindi che sia “sacrificabile”. Soprattutto per una buona causa come questa.

Se il Siviglia dovesse rifiutare l’offerta – si stima che lo scambio possa abbattere il costo del cartellino di una ventina di milioni di euro circa – allora sì che le cose si metterebbero male: il Barcellona, inutile girarci attorno, non si può permettere di spendere una cifra del genere in questo momento. Nell’ipotesi in cui invece lo scambio dovesse andare in porto, i blaugrana mollerebbero chiaramente un altro osso piuttosto ambito. Assicurarsi Koundé renderebbe inutile l’acquisto dello juventino Matthijs de Ligt, che a quel punto, molto probabilmente, continuerebbe a giocare in bianconero ancora per un po’.