Calciomercato Juventus, Zaniolo stretto in una morsa: scacco matto Roma

Calciomercato Juventus, adesso il futuro di Zaniolo è prossimo alla decisione. Ecco cosa potrebbe succedere.

Calciomercato Juventus, il futuro di Zaniolo sembrava sempre più lontano dalla Capitale ma alla fine non è così da escludersi un rinnovo del contratto. Il giocatore andrà in scadenza nel 2024 ma per il momento offerte non sono arrivate e il club giallorosso, dopo la finale di Conference, potrebbe decidere di sedersi al tavolo e proporre un rinnovo.

Di conseguenza il giocatore partirebbe solo davanti a cifre reputate importanti, dai 60 milioni in su. Pinto ha deciso così e adesso il futuro dell’italiano potrebbe cambiare nonostante le quote dei bookie siano molto basse sulla possibilità di vederlo in bianconero nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Zaniolo verso il rinnovo? Si decide dopo la finale

Le condizioni per il rinnovo ci sarebbero e in base anche ai risultati stagionali della Roma, la squadra della Capitale potrebbe riavere il proprio gioiello per qualche altro anno. Sempre che la Juventus non si faccia avanti proponendo una cifra congrua all’acquisto di uno dei profili più interessanti in circolazione.

Adesso la palla passa ai diretti interessanti con la Juventus sempre in pole per l’acquisto nonostante le recenti indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’ che lo vedono vicino al rinnovo di contratto.