Calciomercato Juventus, si “cede” da solo: l’annuncio UFFICIALE è clamoroso

Calciomercato Juventus, un annuncio che lascia pochi dubbi sul futuro. Adesso la situazione lo porta verso la cessione.

Calciomercato Juventus, ‘Pastorello’ l’agente di Arhtur si è esposto in un’intervista su ‘Repubblica’ ed ha parlato del futuro del suo assistito. Stando infatti alle sue parole il futuro, adesso, sembra deciso.

Parole che non lasciano dubbi sulle intenzioni del giocatore, andiamo ad analizzarle in dettagli:

Pastorello a la ‘Repubblica’: “A gennaio siamo stati vicini ad andar via, all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve anche pensare al discorso della Nazionale. Era stato preso per giocare un calcio diverso, con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, Allegri invece vuole due mediani strutturati fisicamente. I due si stimano, ma è una questione tattica, e io non entro nelle scelte tecniche. Ma non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione“.

Calciomercato Juventus, addio prossimo | “Arthur non entra nelle scelte tecniche di Allegri”

Il futuro del brasiliano, a questo punto, potrebbe essere altrove. Già a gennaio si era parlato di una cessione in Inghilterra, all’Arsenal ma poi l’affare è sfumato. Adesso con queste chiare parole, è chiaro pensare che il giocatore, non appena si aprirà ufficialmente il mercato estivo, possa essere nuovamente messo sul mercato.

Vista l’età ancora giovane e le qualità indubbie del profilo, ad Arthur non mancherà, di certo, mercato ma è anche vero che la Juventus dovrà cederlo ad un buon prezzo per permettersi qualche colpo in entrata, viste anche le richieste tattiche di mister Allegri. Staremo a vedere.