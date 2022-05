Calciomercato Juventus, incontro Dybala-Roma: decisione fulminea dei Friedkin

Calciomercato Juventus, un incontro tra i giallorossi e la Joya per decidere la prossima squadra e quindi il futuro: cosa è successo.

Calciomercato Juventus, Dybala via da Torino è ormai concerto, si è parlato dell’Inter, della possibilità dell’Arsenal in caso di qualificazione in Champions League ma adesso ci sarebbe anche la Roma? Secondo, infatti, quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, Antun è stato a Roma fino a ieri per programmare un incontro con Tiago Pinto.

Un grande colpo dei Friedkin dopo il ko di Firenze, così per rispondere direttamente sul campo. Si tratta ovviamente di un’operazione complessa e tutt’altro che semplice per la società giallorossa, vista anche la tanta concorrenza, ma la Roma c’è e vuole regalarsi la Joya come prossimo grande colpo di mercato.

Calciomercato Juventus, Dybala conteso: c’è anche la Roma

Anche la squadra dello special one sulla Joya. Mourinho vuole ritornare ai vertici e per farlo si “regalerebbe” un giocatore decisamente importante come Dybala che lascerà la Juventus a fine stagione a parametro zero. La concorrenza nerazzurra è agguerrita e indubbiamente in vantaggio ma adesso Pinto vuole sognare in grande regalando ai propri tifosi la gioia di un grande giocatore per riconquistare la Champions League.

Difficile ma non impossibile anche perché sia Inter che Arsenal offrirebbero uno stipendio importante e la possibilità di giocare in palcoscenici europei come la Champions League (l’Arsenal proverà a qualificarsi) e, quindi, la Roma dovrà avere l’offerta giusta per convincere il giocatore e il suo agente a scegliere la Capitale come prossima città.