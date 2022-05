Si avvicina l’estate e con essa cresce l’attesa dei tifosi ansiosi di conoscere quali saranno le mosse di calciomercato della Juventus.

In questo 2022 la dirigenza bianconera ha già messo a segno due colpi molto importanti per il presente, ma anche per il futuro. Vale a dire gli arrivi di Vlahovic e Zakaria nello scorso mese di gennaio. Adesso però bisogna continuare a guardare avanti e perseguire il proposito di rinnovare e ringiovanire un organico che ha assolutamente bisogno di volti nuovi praticamente in tutti i reparti.

Soltanto con l’innesto di nuovi giocatori di spessore internazionale la Juventus potrà tornare a lottare per lo scudetto in Italia e per un posto al sole nella prossima edizione della Champions League. Sono già tanti i nomi che quotidianamente vengono accostati al club torinese. Ma quali sono gli obiettivi primari?

Calciomercato Juventus, sfuma Gabriel Jesus: è ad un passo dall’Arsenal

L’addio di Paulo Dybala apre nuovi e interessanti scenari per l’attacco. L’argentino lascerà Torino a parametro zero ed è logico dire che la Juventus per sostituirlo ha la necessità di ingaggiare un grande campione, che faccia la differenza e che abbia le caratteristiche giuste per essere il partner di Vlahovic. Uno dei possibili obiettivi, tra l’altro a lungo accostati alla Juve negli ultimi mesi, sta però per sfumare. Come infatti riporta “Todofichajes” Gabriel Jesus è pronto a lasciare sì il City ma non per venire in Italia. L’attaccante brasiliano infatti è molto vicino all’accordo con l’Arsenal, pronto ad affidargli una maglia da titolare. Il City ha appena ingaggiato Haaland e gli spazi per Jesus potrebbero restringersi. Per questo motivo è pronto a sposare la causa dei Gunners, che a loro volta sono pronti ad investire 50 milioni di euro per prenderlo dai citizens.