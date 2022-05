Il prossimo calciomercato della Juventus si preannuncia davvero bollente con tanti movimenti che sono all’orizzonte in casa bianconera.

Nel corso dei mesi più caldi dell’anno ci si aspettano senz’altro movimenti importanti in casa bianconera. La stagione che sta per concludersi non è stata all’altezza delle aspettative. Conquistato sì il piazzamento Champions, ma nessun trofeo nuovo è in bacheca e pesano come un macigno le due finali perse contro l’Inter. Si dovrà guardare al futuro pensando di ingaggiare al più presto un nuovo campione in attacco.

Paulo Dybala si appresta infatti a salutare. L’argentino non ha avuto alcuna proposta di rinnovo contrattuale e dunque sarà libero di scegliere la sua nuova destinazione considerando che il suo accordo con la Juventus è in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma dovà andrà a giocare?

Calciomercato Juventus, Camelio: “Roma in vantaggio per Dybala”

Del futuro di Dybala se ne parla costantemente tutti i giorni, c’è grande curiosità per capire soprattutto se la carriera dell’attaccante argentino continuerà in Italia oppure se proseguirà all’estero. Enrico Camelio, in diretta sul canale Twitch del sito Calciomercato.it ha rilanciato la possibilità che la “Joya” nel prossimo anno possa vestire la maglia della Roma. “C’è la conferma ma anche un nodo contratto. Dybala vuole 4 anni di contratto e la Roma è la squadra in vantaggio. L’Inter è obbligata prima a vendere per farlo firmare ma ad oggi non si muove nessuno dai nerazzurri” ha detto. Assicurando anche che “abbiamo parlato con la famiglia del calciatore che ha confermato in modo assoluto come la Roma c’è. Aggiungo che si sono incontrati”. Voci che alimentano dunque la possibilità che il calciatore possa approdare alla corte di Mourinho.