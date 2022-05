Calciomercato Juventus, entourage di Pogba a Torino: la data della svolta

Calciomercato Juventus, l’agente del calciatore francese cercherà di capire se ci sono i margini per portare avanti l’operazione.

Che Paul Pogba sia costantemente nei pensieri della Juventus è ormai cosa nota. C’è ancora del tenero, infatti, tra il centrocampista della nazionale francese e il club bianconero dopo i quattro splendidi anni vissuti insieme dal 2012 al 2016. Impossibile che non provino nostalgia l’uno dell’altro. Non è un caso che la Juve ha rappresentato uno dei primi pensieri del giocatore non appena ha deciso di non voler rinnovare il contratto con il Manchester United. Contratto che scadrà il prossimo 30 giugno: a partire da quella data Pogba, arrivato alla soglia dei trent’anni, inaugurerà un nuovo capitolo della sua carriera.

Anche la Vecchia Signora è da tempo sul calciatore, sul quale in estate rischia di scatenarsi una vera e propria asta. Lo rivorrebbe anche Massimiliano Allegri, che con lui ha sempre avuto un ottimo rapporto. Il problema principale, però, consiste nell’elevato ingaggio che il centrocampista transalpino ha percepito finora in Inghilterra. Cifre, insomma, che la Juventus in questo momento storico non può certo permettersi e a Torino non hanno alcuna intenzione di ripetere un altro “caso Cristiano Ronaldo”.

Calciomercato Juventus, incontro previsto per lunedì 16

Quello che sta per concludersi non è stato un anno facile per Pogba. È in rotta con il Manchester United da mesi e nell’ultimo periodo è stato costretto a fare i conti con la morte improvvisa del suo storico procuratore Mino Raiola.

A portare avanti la sua agenzia sarà l’avvocatessa di fiducia Rafaela Pimenta, che – come riporta il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale – ha in programma una visita a Torino per valutare la fattibilità dell’operazione. L’entourage di Pogba incontrerà la dirigenza bianconera nella giornata di lunedì 16 maggio.