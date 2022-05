Calciomercato Juventus, regalo scudetto per il Bayern: “scippo” gratis

By

Calciomercato Juventus, il giocatore non rinnova e allora i bavaresi si fanno sotto. “Regalo” gratis per rilanciarsi.

Calciomercato Juventus, i bavaresi dopo la stagione fallimentare, almeno in Champions League, con l’uscita di scena dall’Europa per mano, proprio, dello stesso Villareal che ha buttato fuori anche la Vecchia Signora, la squadra bavarese sarebbe pronta a rilanciarsi in Europa con un acquisto molto importante.

Dembele alla fine non rinnoverà con il Barcellona, si è parlato a lungo anche dalla Juventus come possibile alternativa all’esterno francese ma nelle ultime ore la pista Bayern Monaco sembra la più concreta di tutte. Un profilo che è anche una certezza, dato il suo palmares.

Calciomercato Juventus, Dembele in Germania | Obiettivo concreto

Dembele ormai sembra sempre più lontano dall’ipotesi di un rinnovo di contratto con gli spagnoli, pertanto i bavaresi, adesso, sarebbero più vicini ad un assalto frontale per sbarazzare la concorrenza. E la piena consapevolezza di poter perdere Lewandowski che ha già fatto sapere di non voler rinnovare il proprio contratto con i tedeschi, può essere l’ennesima prova che il Bayern dovrà rilanciarsi ad alti livelli.

Non saranno messi altri errori dunque. Dembele in questo momento potrebbe rappresentare il profilo ideale, nel momento giusto. I bavaresi lo inseriscono nella lista degli acquisti e ad inizio mercato potrebbe già iniziare l’assalto da parte dei campioni di Germania, come scrive ‘Sky Sports.com’.