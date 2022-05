Calciomercato Juventus, ingaggio alla Vlahovic: Allegri ha scelto il super colpo

Ultimi giorni per il campionato di serie A, poi l’attenzione inevitabilmente si concentrerà sulle mosse di calciomercato della Juventus.

E non potrebbe essere altrimenti visto che la stagione che sta per chiudersi – senza la conquista di un trofeo – ha sottolineato la necessità di rinnovare e ringiovanire l’organico. La Juventus perderà dei pezzi pregiati della sua rosa, come Dybala che andrà via per fine contratto. Ma anche come Giorgio Chiellini, che ha deciso di chiudere la sua lunghissima parentesi in bianconero.

Ci sarà bisogno dunque di volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo, anche sulla linea mediana. Dove il grande sogno dei tifosi, ma non solo, è il ritorno di Paul Pogba. Che non rinnoverà l’accordo in scadenza con lo United e dunque è libero di accasarsi altrove dalla prossima stagione.

Calciomercato Juventus, tutto su Pogba ma il Psg offre di più

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Allegri ha scelto lui per rinforzare la Juventus, vuole il francese come uomo simbolo della nuova Juventus. Ma arrivare a Pogba non pare affatto facile, visto che c’è una concorrente molto pericolosa.

#Juventus are preparing the bid to try to convince Paul #Pogba to re-sign for #Bianconeri: ready a salary by €8M/year + 2M as bonuses. The french midfielder asks 4-years contract. #PSG have offered a salary around €12M/year. The race is on. #transfers https://t.co/prBNYEYuHY — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 14, 2022

Anche Nicolò Schira su Twitter sottolinea come l’offerta della Juventus per Pogba possa arrivare a 8 milioni di euro all’anno più due di bonus, con il francese che chiede un quadriennale. Il Psg però può mettere sul piatto 12 milioni di euro. Palla dunque a Pogba, sarà lui a dover decidere il suo futuro al di là di ogni aspetto economico.